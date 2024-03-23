Война в Украине не мешает: астронавт NASA поднялся на орбиту ракетой 'Роскосмоса'. Фото

Российская ракета-носитель "Союз-2.1" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала к Международной космической станции. На МКС аппаратом "Роскосмоса" полетели россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американский астронавт NASA Трейси Дайсон.

Об этом сообщили в NASA. Американское управление по аэронавтике и исследование космоса подчеркнуло, что "Дайсон полетел вместе со своими товарищами".

Старт прошел с космодрома Байконур. Весь полет корабля займет 50 часов 34 минут; стыковка "Союза МС-25" к МКС запланирована на вечер 25 марта.

Запуск российского корабля произошел со второй попытки. Сначала старт планировали на 21 марта, однако полет был отменен из-за неисправности ракеты "Роскосмоса". Но об этом в NASA почему-то не упомянули – как и о том, что продолжают сотрудничать со страной-агрессором.

Астронавт NASA Дайсон отправился в МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Соглашение было заключено летом прошлого года – это пролонгация ранее достигнутых договоренностей. "Роскосмос" и NASA договорились о продлении действия соглашения о перекрестных полетах на МКС до 2025 года включительно.

В NASA заявили, что решение от 2023 года "было принято во избежание риска в случае внештатных ситуаций".

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