Война в Украине должна завершиться справедливым миром, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил свою позицию о том, что война в Украине должна закончиться справедливым миром. Вместе с партнерами из Германии Анкара продолжит сотрудничать в этом контексте.

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Такое заявление Эрдоган озвучил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером вечером в среду, 5 февраля. Его слова процитировало агентство Укринформ.

"Мы давно утверждали, что война в Украине должна закончиться справедливым миром. Мы также консультировались по этому вопросу сегодня с моим немецким коллегой", – сказал президент Турции.

Он отметил, что Анкара и Берлин будут продолжать сотрудничать в контексте региональных вопросов, таких как развитие событий в Сирии, ситуация в Газе и война в Украине.

Эрдоган выразил надежду, что Германия предоставит необходимую поддержку "усилиям Турции по восстановлению Сирии". Кроме того, по его словам, у каждого есть большая ответственность за соблюдение режима прекращения огня, объявленного в секторе Газа между Израилем на группировкой "ХАМАС".

Штайнмайер со своей стороны также заявил о том, что обе страны имеют общий интерес по установлению мира в регионе.

"Предложения по эмиграции или изгнанию палестинцев из сектора Газа вызывают большую обеспокоенность и страх на всех встречах, которые я проводил. Такие предложения неприемлемы с точки зрения международного права. Необходимо также создать важную основу для предстоящих переговоров с администрацией США", – сказал президент Германии.

Напомним, недавно Эрдоган похвастался очередной встречей и обсуждением глобальных вопросов с российским диктатором Путиным. Они виделись на полях 16-го саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года, и турецкий лидер утверждает, что "увидел стремление" своего коллеги якобы к прекращению огня в Украине.

По его словам, там обсуждались глобальные и политические вопросы. А на личной встрече с диктатором он час говорил о "беспокойстве" Анкары войной в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Сирии Ахмед аш-Шараа якобы предложил Эрдогану соглашение о совместной обороне, включающее создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой сирийской армии.

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