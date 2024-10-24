Эрдоган в Казани встретился с Путиным: час говорили о войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в российской Казани провел встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны, в частности, обсудили "российско-украинский конфликт". Но о чем именно они говорили, неизвестно.

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Об общении Путина и Эрдогана сообщает департамент по коммуникациям администрации президента Турции. В релизе ведомства указано, что стороны "обсуждали проблемы Ближнего Востока и Украины". Это единственное в релизе упоминание о нашей стране.

Аналогичное сообщение сделало и государственное агентство "Анадолу".

"В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана и РФ Владимира Путина в рамках саммита БРИКС в Казани обсуждены состояние двусторонних отношений, конфликт между Украиной и Россией, широкомасштабная агрессия Израиля в регионе, региональные и глобальные вопросы", – отметило агентство.

По всем указанным вопросам, а также по "теракту" в Турции и реакции на него агентство предоставило исчерпывающие справки. По всем, за исключением "конфликта между Украиной и Россией".

Из других источников сообщается, что Путин и Ердоган около часа общались на полях саммита БРИКС, но "за закрытыми дверями".

Отдельно подчеркивается "поступательное укрепление и развитие связей между Анкарой и Москвой". Этот тезис повторяли и Путин, и Эрдоган, и глава российских дипломатов Сергей Лавров.

Также сообщается, что президент Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию и пообещал приложить усилия по решению проблем банковских платежей между двумя странами.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно канцлер Германии Олаф Шольц посетил дворец Долмабахче в Стамбуле для встречи с Эрдоганом. Это также были закрытые переговоры, но после встречи лидеры сделали заявления для печати. Однако об "общей позиции Турции и Германии по войне в Украине" для прессы говорил только Шольц. Эрдоган на этот счет не сказал ни слова.

Хотя ранее в Турции заявляли, что отстаивают возвращение всех оккупированных территорий Украине.