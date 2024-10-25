'Не будет победителей в войне и проигравших в случае мира': Эрдоган заявил, что увидел стремление Путина к прекращению огня в Украине

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган похвастался очередной встречей и обсуждением глобальных вопросов с российским диктатором Владимиром Путиным. Они виделись на полях 16-го саммита БРИКС в Казани, и турецкий лидер утверждает, что увидел "стремление" своего коллеги якобы к прекращению огня в Украине.

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Об этом он сказал в интервью журналистам по окончанию мероприятия. Среди других, его слова процитировало турецкое информационное телевидение NTV.

Эрдоган подчеркнул, что присутствовал в Казани (Республика Татарстан) по приглашению Путина. По его словам, там обсуждались глобальные и политические вопросы. А на личной встрече с диктатором он час говорил о "беспокойстве" Анкары войной в Украине.

Тогда как на личной встрече з с российским диктатором Эрдоган говорил об "обеспокоенности" Анкары войной в Украине.

"Мы увидели, что Путин также стремится установить постоянное прекращение огня. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердили это на своих встречах в Стамбуле", – заявил президент Турции.

Помимо вопросов "оживления" Черноморского зернового коридора и разминирования, он говорил с кремлевским диктатором и его делегацией об ожиданиях РФ относительно обмена пленными.

По его словам, Анкара внимательно "следит за шагами", вероятно, обеих стран относительно обмена и "продолжит делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем". Кроме того, турецкий лидер заявил о том, как он хочет помочь Москве и Киеву "достичь мира".

Он объяснил, мол, желание Турции состоит в том, чтобы начать переговоры о мире между двумя странами "как можно быстрее и подготовить почву для достижения благоприятного результата". Его страна, утверждает политик, продолжит "упорно работать для достижения этой цели".

"Ибо не будет победителей в войне и проигравших в мире. Эта война обязательно закончится, и мы стремимся положить ей конец, не проливая больше крови и слез", – высказался Эрдоган.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции подал заявку на ассоциированное членство страны в БРИКС в преддверии 16-го саммита. Однако Индия заблокировала эту попытку Анкары присоединиться к организации из-за ее тесных связей с Пакистаном.

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