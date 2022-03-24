69% жителей Германии опасаются, что НАТО может быть втянуто в войну: в стране резко возрос интерес к бункерам

Из-за войны России в Украине многие жители Германии стали более серьезно относиться к вероятности ядерной войны и интересоваться покупкой бункеров. Согласно статистике, около 69% жителей ФРГ опасаются, что НАТО может быть втянуто в военные действия.

Кроме того, в стране стали чаще обращаться за психологической поддержкой и сметать из полок магазинов отдельные виды продуктов. Об этом пишет Deutsche Welle.

Так, в некоторых торговых точках начался дефицит базовых товаров: муки, макаронных изделий, дрожжей, растительного масла. Поставки последнего, кстати, действительно будут ограничены, о чем предупреждала Ассоциация предприятий по переработке масличных культур Германии (OVID).

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Речь идет о продуктах из подсолнечника, льна и сои, которые завозились из зоны конфликта. Украина и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, а 94% процента спроса на этот продукт Германия покрывает за счет импорта.

Что касается страха масштабной войны, то он, согласно последнему опросу социологической службы Forsa, есть у 69% населения Германии. Такой процент жителей опасается, что НАТО и, соответственно, их страна могут быть втянуты в войну.

А результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend показывают: 64% респондентов ожидают ухудшения экономической ситуации в ФРГ.

Все больше немцев обращаются за помощью на "горячую линию" по телефонам доверия. Каждая пятая заявка касается войны.

"Люди боятся, что убьют членов семьи или друзей, что их дом будет взорван, что случатся все те ужасы, которые они видят по телевизору или в соцсетях", – рассказала Кристина Зайаковски (Christina Zajackowski) из кельнского отделения службы "Телефона доверия".

Из-за последних событий активизировались представители субкультуры так называемых выживальщиков (survivalism или prepper). Это люди, которые даже в мирное время тщательно готовились к кризисам и катастрофам. Сейчас многие из них посвящают свои видео или блоги войне в Украине.

Индустрия безопасности в Германии переживает такой бум, какого не было уже давно. Например, в адрес берлинской компании "Немецкие системы ядерных укрытий" (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland, BSSD) поступает небывалое число запросов.

"До сих пор ежедневное количество посещений нашего сайта составляло от 100 до 300, а с началом войны в Украине оно подскочило до более чем 10 000", – сообщил менеджер по коммуникациям BSSD Марк Шмихен (Mark Schmiechen).

Заказчики ищут небольшие стальные комнаты, известные как "комнаты паники", подвалы или гаражи, переоборудованные под убежища, и даже бомбонепробиваемые бункеры.

Как писал OBOZREVATEL, тем временем президентом Евросовета снова был избран бельгийский политик Шарль Мишель. Для него это второй срок на должности. Что он говорил о войне Путина против Украины – читайте по ссылке.

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