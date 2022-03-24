Шарль Мишель переизбран президентом Евросовета: что он говорил о войне Путина против Украины

Президентом Евросовета снова избран бельгийский политик Шарль Мишель, ставший на сторону Украины в войне с Россией. Для него это второй срок на должности.

Голосование лидеров ЕС состоялось в четверг, 24 марта. Как пишет euobserver.com, в кресле главы Евросовета либерал Мишель проведет еще два с половиной года, до 30 ноября 2024-го.

Впервые Мишель был выбран на указанную должность на марафонском саммите ЕС в 2019 году.

Отметим, что Мишель содействует Украине в давлении на РФ. Например, на своей странице в Twitter совсем недавно он написал:

"В G7 мы решили еще больше укрепить наше сотрудничество в свете неспровоцированной и незаконной агрессии России и войны президента Путина против независимой и суверенной Украины".

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Он отметил, что Европа должна быть единой, чтобы восстановить мир, стабильность и отстаивать международное право.

Кроме того, политик заявлял: применение силы и принуждения не имеет места в 21 веке.

Президент Евросовета строил антивоенную коалицию вместе с главой Украины Владимиром Зеленским. Интересно, что об этом он сообщил на украинском языке.

Также Мишель ездил в Польшу на границу с Украиной, где общался с беженцами. Он указал: многие пересекали таможню пешком всего лишь с одним рюкзаком.

"Жизнь этих людей была нарушена навсегда. Мы видим реальность войны. И все же в эти трагические моменты мы можем увидеть некоторую надежду благодаря солидарности всех европейских стран", – заявлял политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам ЕС и призвал не выполнять унизительные требования российского диктатора Владимира Путина платить за нефть и газ в рублях. Он предупредил, что это будет равноценно пособничеству в убийстве украинцев.

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