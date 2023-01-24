В Венгрии СМИ начали кампанию по дискредитации украинских военных – ЦПД
Ряд венгерских СМИ начал публиковать фейки, развернув дезинформационную кампанию по дискредитации украинских военных. Примечательно, что эти неправдивые сообщения активно подхватывает российская пропаганда.
Примерами таких материалов поделился Центр противодействия дезинформации в Telegram. "Предостерегаем! Ни одно из этих сообщений не соответствует действительности!" – подчеркнули в ЦПД.
Среди фейковых "новостей", которые опубликовали медиа в Венгрии, стоит упомянуть следующие:
– "Сотни тел украинских военных хранятся в рефрижераторах в нескольких сотнях метров от границы с Венгрией", – Metropol.
– "Украинские власти осуществляют массовую мобилизацию этнических венгров на Закарпатье, чтобы восполнить значительные потери на поле боя", – Pesti Srácok.
– "128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ из Мукачево почти полностью укомплектована этническими венграми… После "мясорубки" в Соледаре количество погибших в 128 ОГШБ очень велико, утверждают венгры… [они] удивляются, почему именно 128 ОГШБ бросают в места кровопролитных сражений", – Magyar Nemzet.
В ЦПД отметили, что месседжи, распространенные венгерскими медиа, широко тиражируются в СМИ России и направлены исключительно на разжигание межэтнической розни между украинцами и венграми на Закарпатье.
Как писал OBOZREVATEL:
– Недавно Венгрия во главе с правительством Виктора Орбана, которого называют "другом Путина", заблокировала очередной транш помощи ЕС для Украины – 500 млн евро из Европейского фонда мира.
– Позже СМИ сообщили, что Венгрия все же отказалась от блокировки 500 млн евро. Вопрос уже согласован на уровне министров иностранных дел стран ЕС.
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