В Кабуле приземлился самолет ВОЗ с медпомощью для раненых

В столице Афганистана Кабуле приземлился самолет Всемирной организации здравоохранения с медикаментами. Он стал первым бортом ВОЗ за две недели.

Об этом заявил региональный директор организации по Средиземноморью Ахмед аль Мандхари, передает ВВС. Самолет доставил 12,5 тонн товаров.

В частности, речь идет о медикаментах, в том числе и для раненых во время теракта. Всего они покроют потребности 200 тысяч человек, 3,5 тысяч операций и 6,5 тысяч пациентов с травмами.

В ВОЗ подчеркнули, что предоставленной помощи хватит всего лишь на несколько дней. Поэтому в организации надеются, что им удастся наладить воздушный мост с северным Афганистаном при помощи пакистанских властей.

Видео дня

Ранее ООН предупредила о том, что Афганистан оказался на грани гуманитарной катастрофы. Под угрозой голода около трети населения страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабуле за последние несколько дней произошло два теракта. Один из них у аэропорта города 26 августа, когда произошло два взрыва, в которых погибли 200 человек и еще более 150 получили ранения.

30 августа по аэропорту были выпущены несколько реактивных ракет. За обе атаки ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".