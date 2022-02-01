Военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии, а Москва развернула инфоркампанию против Джонсона

Кремль продолжает распространять пропаганду и дискредитировать западные страны или их политиков, оказывающих значительную поддержку Украине в противостоянии агрессии РФ. Так, в минувшие выходные российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии, где ныне базируются сотни британских военнослужащих, предположительно, для проверки сил обороны НАТО.

А параллельно росСМИ высмеивают премьера Британии Бориса Джонсона, запланировавшего на 1 февраля визит в Украину. Как пишет Daily Mail, пропагандисты обвиняют его в "использовании украинского кризиса" якобы для отвлечения внимания от "внутреннего хаоса".

В субботу, 29 января, российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Его экипаж не предоставил план полета, а транспондер был отключен.

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Таллинн назвал маневры самолета РФ "очень неудачным и серьезным инцидентом".

"Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, но летел с выключенным транспондером и в момент нарушения эстонской границы не контактировал с нашей авиадиспетчерской службой", – говорится в сообщении.

31 января эстонские власти вручили ноту протеста российским дипломатам в Таллинне. При этом в Москве отрицали, что инцидент имел место.

"Полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря 29 января не проводились. Все полеты ВКС РФ выполняют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", – утверждали в Минобороны РФ.

В настоящее время в Эстонии находится около 900 солдат Британии, и ожидается, что в ближайшие недели их количество удвоится, поскольку НАТО может направить иностранные войска в Восточную Европу.

"Вместе с тем небольшая прибалтийская страна считается уязвимой для нападения России в случае вооруженного конфликта в Украине", – отмечается в материале Daily Mail.

Российские СМИ обрушились критикой на премьера Британии Бориса Джонсона перед его визитом в Киев и встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политика обвинили в стремлении "использовать и обострить напряженность вокруг Украины" для отвлечения внимания общественности от его проблем с Partygate (скандал с массовыми вечеринками на Даунинг-стрит в разгар пандемии COVID-19. – Ред.).

Отмечается, якобы из-за последнего премьер отменил свой телефонный звонок главе РФ Владимиру Путину.

"Антироссийская истерия Джонсона была способом отвлечь внимание от внутренних проблем, поскольку он стремился "придушить" скандал вокруг вечеринок, нарушающих режим самоизоляции. От затянувшегося Partygate его могут отвлечь только антироссийские санкции", – утверждается на пропагандистском канале "Россия 1".

В репортаже из Лондона телеканала НТВ, который принадлежит "Газпром-медиа", репортер Сью Грей высказалась: "Борис Джонсон сегодня самый нелюбимый, неуважаемый и высмеиваемый персонаж в Британии. Над ним смеются даже школьники".

В добавок к этому лондонский корреспондент "России 1" Александр Хабаров заявил, что Британия намерена удвоить свой военный контингент в Эстонии "и активизировать действия авиации в районе Черного моря, куда было решено отправить эсминец с управляемыми ракетами".

"Джонсон называет это мерами сдерживания и делает вид, что не слышит неоднократных заявлений Москвы о том, что Россия не собирается ни на кого нападать", – выразил убеждение журналист.

Тем временем Daily Mail пишет о новых видео, которые свидетельствуют, что Путин собрал дополнительные силы в российском военном лагере в соседней и союзной для РФ Беларуси. А также о кадрах, показывающих масштабные военные учения с участием российских ракетно-ядерных сил в Ивановской области. Отмечается, что на сегодня Россия сосредоточила на границе с Украиной до 130 000 военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Джонсон заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину будет катастрофическим шагом. По словам британского премьера, Москва получит "новую Чечню".