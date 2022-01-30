Британия собирается удвоить военный контингент в Восточной Европе, – Джонсон

Британия на следующей неделе предложит Североатлантическому альянсу (NATO) большое развертывание сил в рамках плана укрепления границ Европы. Это может стать ответом на сосредоточение Россией войск на границе с Украиной.

Такими планами поделился премьер-министр страны Борис Джонсон. Его слова процитировали агентства Reuters и AFP.

"Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию в Европе на следующей неделе, чтобы мы могли поддержать наших союзников по НАТО на суше, море и в воздухе", – пояснил политик.

Предложение членам оборонного пакта НАТО в северных и балтийских странах предусматривает увеличение вдвое группировки из около 1150 военнослужащих Британии, ныне находящихся в Восточной Европе. А также отправление "оборонительного оружия" в Эстонию.

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По словам Джонсона, этот пакет помощи "станет четким сигналом Кремлю".

"Мы не потерпим их дестабилизирующую деятельность и будем всегда поддерживать наших союзников по НАТО перед враждебностью России", – подчеркнул он.

Британский премьер выразил убеждение: в случае, если глава РФ Владимир Путин станет на путь "кровопролития и разрушения" в Украине, это будет "трагедией для Европы". Украина же, подчеркнул политик, "должна быть свободна в выборе своего будущего".

Отмечается, что британские министры обсудят предложенные военные варианты в понедельник, 31 января, а позже официальные лица в Брюсселе завершат детали предложения НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе премьер Британии Борис Джонсон намерен посетить с рабочим визитом Украину. А дальше он планирует провести "кризисный" разговор с главой РФ Путиным.