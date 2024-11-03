Пустыню в Саудовской Аравии засыпало снегом: в сети появилось видео

На севере Саудовской Аравии выпал снег, а местами даже прошел град. Аномальные для этой страны погодные явления наблюдались в регионе Аль-Джафр.

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В сети опубликовали видео из пустыни, которую накрыло белое покрывало. Об этом сообщает Independent Persian.

По данным арабских СМИ, осенний снег накрыл северный регион Саудовской Аравии после двух дней сильного дождя с градом. Сильные осадки наблюдались в разных частях севера королевства.

Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии прогнозирует, что такая погода сохранится еще некоторое время. Также синоптики предупреждают, что в северных регионах возможны сильный ветер и грозы.

Метеорологическое управление объяснило такие погодные явления расширением областей низкого давления в Аравийском море, которые перемещаются в сторону Омана.

Власти Саудовской Аравии призвали жителей принять меры предосторожности и избегать дальних поездок в районах, подверженных внезапным осадкам.

Напомним, восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни 158 человек, десятки пропали без вести. Дороги затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляют рейсы.

Ранее сообщалось, что от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

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