В Испании наводнение унесло жизни более 50 человек: десятки считаются пропавшими без вести. Фото и видео

Восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. В провинции Валенсия стихийное бедствие унесло жизни 51 человека, десятки пропали без вести. Дороги затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляют рейсы.

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Также автотрассы перекрыты в провинциях Теруэль, Куэнка, Альбасете, Гранада и Малага. Объединенный оперативный координационный центр МВД Испании утром 30 октября сообщил о 51 погибшем в Валенсии.

Государственное метеорологическое агентство AEMET во вторник, 29 октября, объявило красный уровень опасности, в некоторых районах, таких как муниципалитеты Валенсии Турис и Утиель, выпало 200 мм осадков, передает Reuters.

Вспоследствии уровень опасности был понижен до желтого, поскольку дожди фактически прекратились.

Некоторые люди остаются изолированными в "ловушке" в труднодоступных местах, сообщил на пресс-конференции глава правительства Валенсии Карлос Масон.

Спасателям помогает армия.

На опубликованных в сети видео можно увидеть, как пожарные освобождают водителей, чьи авто застряли на затопленных улицах.

Число погибших от наводнения в Испании оказалось наибольшим в Европе с 2021 года, когда погибли почти 200 человек, в основном в Германии.

Министерство обороны Испании мобилизовало авиацию, военных психологов и привлекло служебных собак к поиску тел погибших, сообщает испанская газета El País.

Премьер-министр Педро Санчес призвал население "не ослаблять бдительности", поскольку наводнение продолжает сеять хаос.

Десятки людей в Валенсии провели ночь в грузовиках или легковых авто, на крышах магазинов или заправочных станциях или же застряли в своих транспортных средствах на дорогах.

Некоторые взбирались на деревья, чтобы их не унесло потоком воды.

Утром в среду шторм переместился на север, в частности в провинции Кастельон, Куэнка и Теруэль.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

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