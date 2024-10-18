Объявлен оранжевый уровень опасности: Италия и Франция страдают от наводнений. Фото и видео

Франция и Италия страдают от наводнений. В некоторых регионах обеих стран объявлен оранжевый уровень тревоги. Вода продолжает прибывать, ведь сильные ливни не утихают.

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Ситуация во Франции

Во Франции сильные ливни продолжаются с четверга. Худшая ситуация в департаменте Луара, из-за масштабных наводнений здесь объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщило издание France Bleu.

Отмечается, что первые трудности сначала затронули транспорт на железнодорожном узле между Сент-Этьеном и Лионом, а затем автомагистрали A47.

Сильно пострадала долина Гира, в некоторых домах вода поднялась до 1 метра. Наиболее пострадавшие муниципалитеты провели эвакуацию школ.

Десятки людей не смогли добраться до своих домов из-за ситуации на дорогах. Эту ночь они провели в детском саду Эскофье в Рив-де-Жье.

В Луаре открыты центры приема для размещения пострадавших от наводнения.

Ситуация в Италии

В Италии сильные грозы и проливные дожди, прошедшие в разных районах, вызвали проблемы на дорогах. Служба гражданской защиты объявила оранжевое предупреждение в пяти регионах. Об этом сообщило издание Fanpage.it.

Отмечается, что оранжевое предупреждение объявлено в Лигурии и в некоторых секторах Эмилии-Романьи, Ломбардии, Тосканы и Венето. Также на двух реках Энтелла и Магра объявлен красный уровень опасности.

Лигурия входит в число наиболее пострадавших от непогоды районов: школы остаются закрытыми, большие неудобства также фиксируются на близлежащих дорогах.

На дорогах и железнодорожных путях возникают проблемы из-за обрушенных деревьев, однако спасатели быстро на это реагируют.

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