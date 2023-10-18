Во время вылета из Израиля Шольца застала воздушная тревога: как отреагировал канцлер ФРГ. Фото и видео

Канцлера Германии Олафа Шольца в Израиле застала воздушная тревога. Ему пришлось ложиться на землю в аэропорту Бен-Гурион вместе со своей делегацией.

Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве. В то время боевики ХАМАС атаковали город ракетами, а укрытий поблизости не было. Соответствующее видео появилось в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Следовательно, немецкая делегация была вынуждена сойти с самолета и лечь на землю.

Это произошло прямо на взлетной полосе для безопасности. После Шольца увезли к укрытию. Но он все же успел увидеть два взрыва от ПВО.

Перед отправкой самолет и авто проверили. Впоследствии рейс отправился из Тель-Авива в Каир.

К слову, канцлер Германии стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию. Он отправится в поездку во вторник, 17 октября, на фоне начавшейся десять дней назад эскалации, чтобы получить подробности о предстоящей наземной операции ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) против террористов ХАМАС и подчеркнуть необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

На 17 октября ЦАХАЛ продолжает операцию по уничтожению военной инфраструктуры боевиков в секторе Газа, а также отбивается от ливанской "Хезболлы". Ликвидировано уже несколько предводителей ХАМАС, в том числе Усама Мазини, который отвечал за заключенных.

Подробности по ситуации в Израиле можно найти в материале нашего издания по ссылке.

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