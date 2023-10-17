"Визит солидарности": что означает поездка Байдена в Израиль и повлияет ли она на планы по операции в секторе Газа

Президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию. Он отправится в поездку во вторник, 17 октября, на фоне начавшейся десять дней назад эскалации, чтобы получить подробности о надвигающейся наземной операции ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) против террористов ХАМАС и подчеркнуть необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

О целях визита заявило агентство Reuters. По данным СМИ, часть среды, 18 октября, американский лидер проведет в Тель-Авиве. Там состояться его переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими официальными лицами.

Затем Байден вылетит в Амман, столицу Иордании. Там основной темой переговоров будет гуманитарная помощь гражданским в секторе Газа.

В Аммане глава Соединенных Штатов должен встретиться с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом, который уже давно выступает против ХАМАС.

Видео дня

Журналисты добавили, что поездка Байдена в зону боевых действий несет в себе определенный риск и является второй подобной в этом году (в первый раз лидер США посетил Украину, против которой развязала полномасштабную войну Россия).

В Reuters утверждают, что это станет "поездкой солидарности" с Израилем, а также попыткой избежать более широкой региональной войны.

"Байден также хочет предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа", – сказано в статье.

"Он ясно даст понять, что мы хотим продолжать работать со всеми нашими партнерами в регионе, включая Израиль, чтобы доставить гуманитарную помощь и обеспечить какой-то безопасный проход для выхода гражданских лиц", – объяснил ранее Джон Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности.

А Энтони Блинкен, государственный секретарь США, заявил: Байден ясно даст понять, что "Израиль имеет право и даже обязанность защищать свой народ от ХАМАС и других террористов и предотвращать будущие нападения".

Ожидается, что личная встреча Байдена и Нетаньяху, которые объединили силы несмотря на разногласия, позволит президенту Америки "в частном порядке обсудить проблемы и возможные красные линии в предстоящем вторжении в Газу".

Байден также получит обновленную информацию о количестве заложников, захваченных ХАМАС.

Тем временем немецкое издание SPIEGEL заявило: наземное наступление Израиля в секторе Газа, скорее всего, не начнется до визита на территорию страны президента США. Журналисты написали, что "появляется все больше признаков" этого.

Израильские военные тем временем утверждают, что визит солидарности Байдена не задержит и не усложнит операцию в Газе. The Times of Israel цитирует подполковника ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса: "Я думаю, что президент также сказал, что "ХАМАС должен быть уничтожен", и это именно наша военная цель".

Джо Байден станет первым главой иностранного государства, который посетит Израиль с момента начала эскалации.

Как писал OBOZ.UA:

– По состоянию на 17 октября ЦАХАЛ продолжает операцию по уничтожению военной инфраструктуры боевиков в секторе Газа, а также отбивается от ливанской "Хезболлы". Ликвидировано уже несколько главарей ХАМАС, в частности Усама Мазини, который отвечал за заключенных.

– Подробности о ситуации в Израиле можно найти в материале нашего издания по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!