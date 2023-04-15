"Молимся!" Украинская стюардесса заявила о захвате заложников в аэропорту Судана

В африканской стране Судан продолжается попытка государственного переворота. Мятежники обстреляли аэропорт в столице страны и захватили заложников, среди которых украинские самолеты с экипажами.

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Об этом в Instagram сообщила стюардесса украинской авиакомпании SkyUp Алина Посохова. Она отметила, что больше сообщить пока не может, чтобы не навредить.

"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борты. Молимся", – написала украинка.

Она также добавила, что заложники находятся "в шоке и отчаянии", но не уточнила – принадлежит ли она сама к их числу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны – городе Хартум раздалось несколько взрывов. Сообщается о попытке государственного переворота.

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