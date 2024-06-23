Во Вьетнаме после визита Путина назвали США стратегическим партнером
После визита российского диктатора Владимира Путина во Вьетнам страну посетил помощник госсекретаря США. Американский чиновник заявил, что отношения двух стран никогда не были крепче, чем сейчас.
В свою очередь министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон назвал Соединенные Штаты стратегическим партнером. Об этом сообщает информационный портал Vietnam Plus.
Глава вьетнамского МИД провел переговоры с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Вьетнамский чиновник заявил, что его страна готова развивать стратегическое партнерство с Вашингтоном на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, что отвечает интересам народов обеих стран.
Министр подтвердил, что Вьетнам поддерживает Соединенные Штаты в укреплении сотрудничества с регионом, чтобы способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
В свою очередь Критенбринк отметил, что США привержены поддержке сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама. Также он добавил, что успешный Вьетнам отвечает национальным интересам Америки.
По словам помощника госсекретаря, американо-вьетнамские отношения "никогда не были крепче, чем сейчас", две страны сотрудничают практически во всех областях: от экономики, торговли и инвестиций до безопасности.
Напомним, диктатор Путин 20 июня посетил Вьетнам, стремясь укрепить партнерские отношения между странами. В ходе визита Путина Россия и Вьетнам подписали ряд документов о сотрудничестве в разных областях.
Ранее сообщалось, что Путин во время своего недавнего визита в Северную Корею и Вьетнам начал крупную информационную операцию против Украины и ее партнеров. Она была направленна на саботаж усилий западных стран по четкому определению общей стратегической цели для решительного прекращения российской войны.
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