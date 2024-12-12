'Во избежание недоразумений': США, Китай, Британия, Франция и РФ обсудили ядерные доктрины

Представители пяти государств, официально владеющих ядерным оружием, провели встречу в Дубае, где обсудили ядерные доктрины стран. В переговорах приняли участие представители Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции, Китая, а также государства-агрессора России.

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Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Китая. Отмечается, что встреча прошла на уровне экспертов. Ее провели еще 4 декабря по инициативе Пекина.

Такие дискуссии "позволят ядерным государствам избежать недоразумений и просчетов", заявили в китайском МИД.

"Стороны провели откровенное обсуждение ядерных доктрин. Было решено, что такое обсуждение является своевременным с целью улучшения понимания ядерных доктрин друг друга и избежания недоразумений и просчетов", – говорится в сообщении.

В июне 2023 года такую встречу в Каире организовали США. Она проходила на уровне военных и дипломатических экспертов ядерных держав. Россия также участвовала в ней.

Американское издание Newsweek отметило, что встреча состоялась на фоне того, что страны "пятерки" за последние месяцы "проводили инициативы, касающиеся ядерных арсеналов".

"Встреча состоялась после того, как страны в последние месяцы провели ряд мер, связанных с ядерной сферой, включая войну России с Украиной, которая в прошлом месяце запустила баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд", – пишет издание.

Страны "пятерки" входят в девять стран, вооруженных ядерным оружием. Они признаны Договором о нераспространении ядерного оружия с 1970 года. Неофициально им владеют также Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко заявил о ввозе в страну нескольких десятков российских ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что это не шутка и что это тактическое ядерное оружие.