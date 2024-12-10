Лукашенко заявил, что в Беларусь ввезли 'не один десяток' российских тактических ядерных боеголовок

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о ввозе в страну нескольких десятков ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что это не шутка и что это тактическое ядерное оружие.

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Об этом сообщает государственный пропагандистский ресурс "БелТА". Лукашенко отметил, что использование ядерного оружия является "огромной ответственностью". Он также напомнил, что со времен трагедий в Хиросиме и Нагасаки ни одно из ведущих ядерных государств еще не решилось нажать ядерную кнопку.

"Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они упустили. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", – заявил беларуский лидер.

Лукашенко заявил, что его реакция будет "мгновенной", если кто-либо из "врагов, друзей или соперников" переступит государственную границу.

"Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы договорились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Это еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие", – сказал беларуский диктатор.

Напомним, Александр Лукашенко также заявил, что на территории страны есть по меньшей мере три десятка площадок, пригодных для размещения российских ракетных систем "Орешник". Сейчас идет выбор локаций, которые обеспечат минимальное расстояние до потенциальных целей.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны российскую ракетную систему "Орешник". Он выразил обеспокоенность ситуацией в Западной Европе, в частности вблизи границ с Польшей и Литвой. Путин в свою очередь не исключил возможности размещения этой системы в Беларуси.