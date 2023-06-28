Во Франции вспыхнули акции протеста после убийства полицией подростка, отказавшегося остановить автомобиль. Фото и видео

Французские полицейские в городе Нантер застрелили 17-летнего подростка после того, как он отказался подчиняться приказу правоохранителям и останавливать автомобиль. В тот же день прокуратура заявила, что полицейский находится под стражей по обвинению в умышленном убийстве.

Видео дня

Резонансное убийство вызвало во Франции волну протестов. Об этом сообщает издание Le Parisien (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В заявлении прокуратуры речь шла о том, что операции по проверке на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибшего были проведены и оказались отрицательными. На камере видеонаблюдения зафиксировано, что один из полицейских, облокотившись на лобовое стекло, целится в водителя из автомата.

Когда водитель пытается скрыться, полицейский стреляет в упор сбоку от машины. Автомобиль остановился за несколько десятков метров дальше, врезавшись в столб.

В Париже после вопиющего инцидента возникли протесты и беспорядки. Также убийство подростка вызвало серию протестов в Нантере, где произошло убийство. Около 24 человек были арестованы после беспорядков.

Издание отмечает, что этот подросток стал вторым человеком во Франции в этом году, убитым полицией во время перестрелки. В прошлом году таким образом погибли рекордные 13 человек.

Напомним, в городе Сагино (штат Мичиган, США) произошла уличная стрельба, в ходе которое было убито два человека. Также получили ранения по меньшей мере 15 человек. Местные власти отмечают, что уличная вечеринка рекламировалась в социальных сетях, и до инцидента полиция несколько раз пыталась разогнать толпу людей.

Ранее сообщалось, что в американском Луисвилле мужчина открыл стрельбу. Вследствие этого пять человек погибли и по меньшей мере шесть пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле в городе Хадера произошла стрельба. Твое террористов спрятались за автобусом и открыли огонь из автоматического оружия по полицейским.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!