В США уличная вечеринка закончилась стрельбой: есть погибшие и много раненых

В городе Сагино (штат Мичиган, США) произошла уличная стрельба, в ходе которое было убито два человека. Также получили ранения по меньшей мере 15 человек.

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Местные власти отмечают, что уличная вечеринка рекламировалась в социальных сетях, и до инцидента полиция несколько раз пыталась разогнать толпу людей. Об этом сообщает издание CNN(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сообщении местных правоохранителей говорится, что полиция находилась поблизости, готовясь разогнать толпу. Особое внимание к уличной вечеринке было приковано после того, как несколько человек, позвонивших в службу экстренной помощи, сообщили, что люди стреляли в толпу.

Власти заявили, что между участниками вечеринки вспыхнула драка, в результате которой раздались выстрелы. В ответ другие люди в толпе начали стрелять, ранив нескольких человек. Когда нападавшие скрылись с места происшествия, многие получили ранения, при чем не только огнестрельные, но и в результате ДТП.

Согласно сообщению полиции, было применено не менее пяти единиц оружия разного калибра.

"Пятнадцать человек получили огнестрельные ранения или были сбиты транспортным средством. Двое пострадавших – 19-летний мужчина и 51-летняя женщина – скончались", – говорится в сообщении.

Правоохранители Сагино заявили, что постоянной угрозы для населения нет. Однако дело остается активным и расследование продолжается.

Напомним, в американском городе Дэйдвилл (штат Алабама) произошла массовая стрельба на праздновании дня рождения 16-летнего подростка. Погибли четыре человека, среди которых и сам именинник.

Ранее сообщалось, что в американском Луисвилле мужчина открыл стрельбу. Вследствие этого пять человек погибли и по меньшей мере шесть пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле в городе Хадера произошла стрельба. Твое террористов спрятались за автобусом и открыли огонь из автоматического оружия по полицейским.

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