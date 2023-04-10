В американском Луисвилле мужчина открыл стрельбу: есть погибшие и многие раненые, полиция ликвидировала нападающего. Видео

В понедельник утром, 10 апреля, в американском Луисвилле мужчина открыл стрельбу. Вследствие этого пять человек погибли и по меньшей мере шесть пострадали.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN. Полиция Луисвилля заявила, что ЧП произошло в 300-м квартале Ист-Мейн-стрит в центре города, добавив, что "есть многочисленные жертвы".

ФБР Луисвилля охарактеризовало инцидент как стрельбу, а источник сообщил, что во время инцидента произошла перестрелка между стрелком и полицией. По словам источника, стрелок был убит.

Неясно, является ли стрелок одной из пяти жертв. О состоянии пострадавших ничего неизвестно, все они доставлены в университетскую больницу.

Губернатор Кентукки Энди Бешир написал, что направляется на место стрельбы. А мэр Луисвилля Крейг Гринберг отметил, что жителям следует избегать района вокруг Слаггер-Филд до дальнейшего уведомления.

В районе метро Луисвилля, расположенном вдоль границы Кентукки с Индианой, проживает около 630 000 человек по данным переписи 2020 года. 300-й квартал Ист-Мейн-стрит граничит на востоке со стадионом низшей лиги.

Напомним, вечером 9 марта в Гамбурге, крупном портовом городе на севере Германии, произошла стрельба в зале собраний храма "Свидетелей Иеговы". Неизвестный мужчина вошел в здание и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать присутствующих.

В Баку, Азербайджан, произошла стрельба в гипермаркете. Один из нападавших задержан правоохранительными органами, второй – убит.

В Германии во вторник, 28 февраля, произошла стрельба возле школы. Вскоре правоохранителям удалось задержать стрелка. Однако вследствие ЧП два человека получили серьезные огнестрельные ранения.

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