Во Франции впервые предоставили убежище бежавшему от мобилизации россиянину: подробности

Французский Национальный суд (Cour nationale du droit d`asile; CNDA) впервые согласился предоставить убежище россиянину, бежавшему из РФ когда получил повестку на мобилизацию. Гражданин России, имя которого не раскрывается, обратился в суд после того, как получил отказ от Французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства (Office Francais Protection des Refugies et Apatrides; OFPRA).

Об этом сообщила "Медуза", ссылаясь на информацию члена Парижской коллегии адвокатов Юлии Ямовой, представлявшей интересы истца. Такое решение CNDA принял впервые после того, как в июле прошлого года признал право на убежище россиян, сбежавших из РФ, чтобы не воевать.

По словам адвоката Юлии Ямовой, защита смогла убедить французских судей в том, что россиянин, зачисленный в запас после военной кафедры в университете, действительно мог быть мобилизован.

"Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, который никогда не служил в армии и не проходил соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт", – рассказала Ямова.

По ее словам, суд также учел мнение экспертов, считающих, что призывная кампания в России в рамках "частичной мобилизации" проводилась с многочисленными нарушениями закона.

В пользу россиянина сыграло и то, что у него были все документы, связанные с призывом, в том числе оригинал врученной ему повестки.

Как сообщал OBOZ.UA:

1 марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о военном сборе россиян, находящихся в запасе. Организацию сбора диктатор возложил на российское правительство и губернаторов в регионах РФ.

После так называемых выборов в России может существенно активизироваться мобилизация. Кроме того, 1 апреля в России стартует традиционный весенний призыв срочников, во время которого также могут призвать больше обычного. Такое мнение высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

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