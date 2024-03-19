Неограниченная мобилизация, повышение налогов, падение рубля: что ждет Россию после выборов Путина. Интервью с Курносовой

После так называемых выборов в России может существенно активизироваться мобилизация. Причем, по факту она может быть неограниченной, ведь в тематическом указе Путина, датированном сентябрем 2022 года, никаких ограничений нет. Кроме того, 1 апреля в России стартует традиционный весенний призыв срочников, в ходе которого также могут призвать больше, чем обычно.

На сегодня практически единственное ограничение для пополнения российской оккупационной армии – это обмундирование и вооружение солдат. Если же говорить о глобальных целях Путина, то это новый раздел мир на сферы влияния. Разумеется, диктатор убежден, что Украина уже пребывает в этой сфере, но его аппетиты идут намного дальше. И лучшее, что может сделать Запад – это устранить Путина, как минимум, политически. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– По вашему мнению, на какие шаги внутри страны и за ее пределами может пойти Путин после так называемых выборов, в ситуации, когда уже нет необходимости оглядываться на мнение россиян, на рейтинги и прочее?

– Вообще-то, он и раньше на них не сильно оглядывался. Мы прекрасно понимаем, что та электоральная процедура, которая закончилась 17 марта, выборами никак не может называться. То количество нарушений, полное отсутствие независимых кандидатов, независимых наблюдателей, всех тех атрибутов, которые в нормальной демократической стране должны присутствовать на той процедуре, которая называется выборами, делает это абсолютной имитацией.

В Советском Союзе тоже формально существовали выборы, но это была совершенно имитационная процедура. И в современной России это тоже совершенно имитационная процедура. На мой взгляд, если какие-то ограничения у кого-то и были, то это, скорее, у администрации президента, но не у самого Путина.

Тем не менее, кое-что может еще больше ухудшиться, хотя, казалось бы, куда уж больше. Например, гораздо более активно может идти мобилизация. Я напоминаю, что тот старый сентябрьский 2022 года указ Путина о так называемой частичной мобилизации не был отменен. Поэтому и сегодня под эту мобилизацию прекрасно могут подпадать все те, кого посчитают необходимым туда включить власти.

Поэтому увеличение количества мобилизованных может быть одной из вещей, которые начнут происходить в ближайшее время. Напомню также, что 1 апреля в России традиционно начинается весенний призыв срочников в вооруженные силы. Соответственно, там тоже могут быть цифры большие, чем это было в предыдущий раз.

Соответственно, увеличение живой, или даже "мясной" силы для войны с Украиной – это одно из возможных последствий этого электорального мероприятия.

Еще одна история, о которой также много говорят – это увеличение налогов. Денег на войну не хватает, с кого брать деньги? Конечно же, с налогоплательщиков. Поэтому это неприятная вещь, которая может ожидать россиян.

Еще один неприятный момент, который может быть – это падение рубля. Многие считают, что рубль искусственно поддерживался до так называемых выборов.

– Вы сказали о мобилизации. Как я понимаю, речь сегодня не идет о всеобщей мобилизации в России? Путину достаточно ресурса, который планируется набрать в ходе текущей мобилизации, чтобы вести войну против Украины?

– На самом деле этот указ Путина о частичной мобилизации – лживый, как и все, что делают сегодняшние российские власти и, в первую очередь, сам Путин. Да, это называется частичной мобилизацией, но на самом деле в нем нет никаких ограничений. Там просто нет слов "всеобщая мобилизация". Эта мобилизация ограничивается только теми плановыми показателями, которые они сами себе ставят.

Поэтому, до тех пор, пока этот указ будет действовать, сколько они захотят призвать, и сколько у них будет возможностей по оружию, по обмундированию, столько они и призовут. 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч…

Что касается того, чтобы призвать миллионы, то у них просто нечем накормить эти миллионы, во что одеть и что дать им в руки. И только поэтому они эти миллионы не призывают.

– По оценкам Института изучения война, российская оккупационная армия может готовить новую наступательную операцию в Украину на лето текущего года. Допускаете ли вы такой сценарий, в частности, учитывая плановый призыв и мобилизацию, о которых вы сказали?

– Это будет зависеть, с одной стороны, от того количества оружия, которое у них к этому времени накопится, и того оружия, которое к тому времени поставят в Украину, с другой стороны. Потому что все-таки некая стагнация н фронтах все-таки в первую очередь связана с показателями по оружию.

Понятно, что во многом промышленность России уже переведена на военные рельсы, они довольно много всего выпускают, но мы не знаем точных цифр и не понимаем до конца, что еще они могут делать. Поскольку поставки из-за границы у них тоже ограничены, не все страны поставляют то, чего бы они хотели. Сейчас пытаются максимально перекрыть поставки товаров двойного назначения. Мы видим, как серые зоны постепенно закрываются, многие страны боятся поставлять в Россию товары двойного назначения и закрывают такого рода поставки.

Поэтому трудно оценить сейчас, сколько оружия они смогут выпускать. А от этого зависит даже больше, чем от числа военнослужащих, которых они поставят под ружье.

– Но что касается воли Путина на подобные действия, то, конечно же, она имеет место быть?

– Давайте не будем забывать, что Путин по-прежнему надеется на американские выборы. Он надеется, что ему удастся вернуться к временам Ялтинского соглашения, раздела мира на зоны влияния. Главное, на что он все время давит – это на то, что Украина находится в зоне российского влияния и, соответственно, все должны разрешить ему делать там все, что угодно. Он считает, что может ставить в Украине то правительство, которое он хочет, и полностью контролировать эти территории.

То есть он просто живет временами середины ХХ века, когда страны антигитлеровской коалиции, как это ни парадоксально, договорились о послевоенном разделе мира. Ему кажется, что он некий правопреемник Сталина, и он имеет право на все то, на что имел право Сталин.

Мне кажется, такое его видение мира не изменится. Единственный способ обеспечить безопасность – это избавить мир от Путина. По крайней мере, в политическом смысле.

– Издание Bild обнародовало один из возможных сценариев действий Путина в отношении стран НАТО. В частности, там допускают, что он может ввести войска в страны Балтии из Беларуси, потребовав от Альянса признать новый статус-кво, дабы избежать ядерной войны. Это может начинаться с усиления вражды между гражданами этих стран и русскоязычным меньшинством, что уже происходит. Далее в Беларуси недалеко от границ с Польшей и Литвой могут быть проведены учения. Далее будет предпринята попытка захватить Сувалкский коридор или непосредственно напасть на одну из стран Балтии. Допускаете ли вы такой вариант?

– Вполне допускаю. Но мне кажется, что эта подготовка в виде гибридной войны будет более продолжительной и более глубокой. Кроме наступления из Беларуси, я бы обратила внимание на то, что есть восток Эстонии, в котором живет достаточно много русскоязычного населения. С экономической точки зрения это достаточно депрессивные регионы, непосредственно граничащие с Россией. И некая конструкция наподобие Донбасса – что дескать там притесняют русскоязычное население – там вполне может развиваться.

– А Запад будет просто наблюдать, как это будет происходить? Видите ли вы признаки того, что такой сценарий пытаются не допустить?

– Единственный способ не допустить такой сценарий – это принять политическое решение о том, что Путин является наибольшей угрозой для мировой безопасности. Такое решение должно быть принято, в первую очередь, в Вашингтоне, хотя, как мне кажется, Европа начинает это осознавать. Не только в Лондоне, но, как мы видим, и в Париже. Посмотрите, какой большой путь прошел Эммануэль Макрон от того человека, который звонил Путину в начале полномасштабного вторжения, до президента, который говорит о возможности ввода французских войск на территорию Украины для защиты.

Я уже не говорю о принятии Швеции в НАТО. Есть понимание, что Европе необходимы собственные вооруженные силы, понимание, что необходимо развивать европейский военно-промышленный комплекс. Поэтому есть надежды на то, что Европа двигается по направлению к укреплению собственной безопасности. Главное, чтобы они двигались достаточно быстро, и чтобы они понимали, насколько важно максимально дать бой Путину на территории Украины, укрепляя Украину оружием.