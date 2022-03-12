Во Франции в кандидата в президенты, который поддерживает РФ, бросили яйцо. Видео

В субботу, 12 марта, во Франции в кандидата в президенты Эрика Земмура бросили яйцо, которое разбилось о его голову. Вероятно, причиной инцидента стало то, что он выступает за снятие санкций с России.

Об этом сообщило издание Le Figaro. Как только он вышел из машины, кандидат на участие в программе "Реконкиста!" получил яйцо от мужчины средних лет. Хулиган был немедленно усмирен охраной и увезен жандармами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: несмотря на войну, которую развернула РФ против Украины, французские власти посоветовали компаниям из Франции "не спешить с уходом из России". Правительство указало, что сейчас лучше приостановить бизнес на территории страны-агрессора, нежели полностью уйти из рынка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 12 марта, провели совместный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой переговоров была война в Украине. Шольц и Макрон потребовали немедленного прекращения огня.

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