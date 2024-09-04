Во Франции ультралевые собирают подписи за импичмент Макрона: сколько уже собрали

Во Франции ультралевая партия La France insoumise (Непокоренная Франция) инициировала процедуру импичмента президентаЭммануэля Макрона из-за его отказа назначать премьер-министром кандидата от блока левых партий Люси Касте. Через несколько дней ультраправые собрала уже более 80 подписей депутатов.

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Об этом "Непокоренная Франция" сообщила на официальной странице своей парламентской группы в сети Х. Она также призвала французов продолжать поддерживать онлайн-петицию об отставке Макрона.

Этот документ уже собрал 214 тысяч подписей. Онлайн-петицию несколько дней назад инициировала глава парламентской группы LFI в Национальной ассамблее Матильда Пано.

"Мы подали предложение о резолюции об импичменте президента республики. 81 подпись от 3 парламентских групп. Более 212 000 подписей под онлайн-петицией!", – говорится в сообщении.

Кроме 72 депутатов – членов La France insoumise, предложение резолюции подписали несколько экологов и депутаты от острова Реюньон – члены группы "Левые демократы и республиканцы".

Согласно статье 68 Конституции, предложение об импичменте может быть выдвинуто, если его подписала десятая часть депутатов, то есть 58 избранных членов парламента. Далее процедура должна пройти через бюро Национальной ассамблеи, которое будет проверять, является ли такое предложение приемлемым.

Напомним, 16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. С тех пор Франция находится в ожидании решения Макрона по поводу нового премьера. В настоящее время за текущие дела отвечает правительство в отставке во главе с Атталем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон может назначить новым премьер-министром страны эксглаву МВД Бернара Казнева. Он уже занимал должность премьер-министра при президенте Франсуа Олланда с декабря 2016 по май 2017 года.

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