В понедельник Макрон может назначить нового премьера Франции: стала известна фамилия

Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить новым премьер-министром страны экс-главу МВД Бернара Казнева. Они встретятся в понедельник утром в Елисейском дворце.

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Об этом сообщило издание Le Monde. Имя этого политика как главного кандидата на должность активно обсуждается уже несколько дней.

В окружении Казнева заявили, что сам он "не просит, но если и просит, то по долгу службы и во избежание дополнительных трудностей для страны".

Справка

61-летний Бернар Казнев – французский государственный деятель, член Социалистической партии. Он уже занимал должность премьер-министра при президенте Франсуа Олланде с декабря 2016 по май 2017 года.

Кроме того, у кандидата большой послужной список. В разные годы он был министром-делегатом по европейским делам, министром-делегатом по вопросам бюджета, министром внутренних дел.

Напомним, 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. Однако Атталь и его команда будут выполнять свои обязанности по формированию нового правительства.

34-летний Атталь возглавлял правительство Франции с 9 января, сменив в должности Элизабет Борн. Однако 8 июля он, как и обещал после второго тура досрочных парламентских выборов, подал президенту заявление об отставке.

Как сообщал OBOZ.UA:

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