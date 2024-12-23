Во Франции назвали состав нового правительства: сколько министров сохранили свои должности

Во Франции 23 декабря 2024 г. был объявлен состав нового правительства, сформированного премьер-министром Франсуа Байру. Состав нового правительства включает как министров, сохранивших свои должности, так и новых лиц, и призван ответить на политический кризис и стремление к стабильности во Франции.

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Об этом сообщает Politico. В частности, семь министров, занимавших свои должности в правительстве предыдущего премьер-министра Мишеля Барнье, сохранили свои должности.

К ним относятся: оставшийся на посту министра вооруженных сил Себастьян Лекорню; Жан-Ноэль Барро, вновь занимающий пост министра Европы и иностранных дел; Бенжамен Адад, который продолжит работу в должности министра по вопросам Европы. Кроме того, Бруно Ритайо снова возглавит Министерство внутренних дел, Рашида Дати останется министершей культуры, а Анна Женевар – министершей сельского хозяйства. Аньес Паннье-Рунакер сохранена в должности министерши по вопросам экологического перехода, а Катрин Уотрен останется министершей труда.

Что касается новых назначений, то одним из самых ожидаемых было назначение Жеральда Дарманена, бывшего министра внутренних дел, на должность министра юстиции. Эрика Ломбара была назначена министром экономики. Элизабет Борн, бывшая премьер-министр Франции, получила должность министра образования. Мануэль Вальс, ранее бывший премьер-министром Франции во времена президентства Франсуа Олланда, стал министром по делам заморских территорий.

Напомним, Франция и дальше будет отправлять в Украину дальнобойные ракеты SCALP, несмотря на определенные сложности с их поставкой. Но пока страна имеет ограниченное количество этих ракет и необходимо их закупить больше, чем требуется время.

О решении передать Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG президент Франции Эммануэль Макрон объявил на июльском саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Уже в начале августа первые такие ракеты прибыли в Украину.

С тех пор эти французские ракеты доставили захватчикам немало хлопот. В частности, два SCALP-EG поразили российский ракетный катер "Аскольд" в Керчи в ноябре 2023 года.

В мае этого года Париж объявил, что Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP, подлежащие утилизации.