Франция продолжит поставку Украине дальнобойных ракет SCALP, но есть нюанс, – посол Весьер

Франция и дальше будет отправлять в Украину дальнобойные ракеты SCALP, несмотря на определенные сложности с их поставкой. Но пока страна имеет ограниченное количество этих ракет и необходимо их закупить больше времени.

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Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер. Он отметил, что ситуация осложняется необходимостью защиты Франции.

"Да, мы продолжаем предоставлять ракеты SCALP. У нас их не так много, и мы должны закупить еще, поэтому на это нужно определенное время. Это также усложняется тем, что мы должны обеспечить надлежащую защиту нашей страны. Но мы делаем все, что можем , и мы отправляем в Украину новые французские ракеты SCALP, Великобритания поставляет Storm Shadows, а американцы – ATACMS", – сказал посол.

Он добавил, что Франция не имеет никаких запретов на использование своего оружия для ударов вглубь территории России.

Весьер заявил, что было бы несправедливо разрешать россиянам атаковать Украину с территории своей страны, в то время как Украина не может нейтрализовать эти угрозы.

"У нас не было ни одной "красной линии" в этом вопросе, и военные цели на территории России легитимны. Украина имеет право нацеливаться на российские военные мощи, потому что это безумная ситуация, когда россияне могут атаковать Украину с территории России, а Украина не может устранить эту угрозу. Это было бы несправедливо", – подчеркнул посол.

Французские SCALP EG – это авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля", предназначенные для уничтожения важных стационарных целей, которые хорошо защищены средствами ПВО. противодействия.

Заявленная дальность пуска SCALP EG составляет более 250 км в экспортном варианте и до 560 км в варианте для армий Франции и Британии.

Ракета SCALP имеет длину более 5 метров и диаметр корпуса 63 см. Вес ракеты составляет 1300 кг, а полезная нагрузка – 450 кг. Такая боевая часть оставляет воронки глубиной до 30 метров.

Одним из многочисленных преимуществ этой ракеты является то, что основная часть траектории полета она проходит на высоте 100-150 м, а перед атакой назначенного объекта снижается еще ниже.

Главная особенность системы наведения SCALP – тепловизионная головка, сбрасываемая в районе цели. Благодаря этому ракета ищет заложенную в память цель и доводит до нее, а не просто бьет по координатам.

Напомним, о решении передать Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG президент Франции Эммануэль Макрон объявил на июльском саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Уже в начале августа первые подобные ракеты прибыли в Украину.

С тех пор эти французские ракеты доставили захватчикам немало хлопот. В частности, две SCALP-EG поразили российский ракетный катер "Аскольд" в Керчи в ноябре 2023 года.

В мае этого года Париж объявил, что Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP, подлежащие утилизации.