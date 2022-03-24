Во Франции на заборе виллы дочери Путина появились рисунки украинского флага. Фото

Забор виллы дочери главы РФ Владимира Путина во французском Биаррице разрисовали в цвета флага Украины. Ранее особняк захватил местный активист Пьер Аффнер, за что попал в полицию.

Кто нанес маленькие желто-голубые флаги на собственность Екатерины Тихоновой, неизвестно. Фото в Facebook поделился журналист "УП" Михаил Ткач (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Забор особняка дочери Путина в Биаррице", – кратко описал он.

На снимке, кроме обычного украинского флага на флагштоке, видно еще по меньшей мере девять нарисованных краской. Они появились на колоннах, металлическом заборе и даже на земле перед ним.

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В комментариях пользователи поинтересовались, кто решился на такой шаг и правда ли этот дом все еще принадлежит дочери Путина, ведь активист обещал заселить в нем украинских беженцев.

Остальные отметили, что Пьера Аффнера уже арестовали за захват виллы. Кое-кто подчеркнул, что флаги очень хорошо смотрятся, однако лучше было развесить на заборе реальные фото с разрушенных путинской армией украинских городов Мариуполь и Чернигов.

"Жаль парня, может оправдают? Сообщите, пожалуйста, чем это закончится", "Можно было бы и сжечь", "Чего дети всех глав орды (пескова, лаврова, путина и т. д.) живут за границей? Езжайте в прекрасную загнивающую москву!", "Беженцев туда заселить надо. Пусть живут, а когда будут выезжать, пусть в доме сделают второй Мариуполь", "И красной краской еще залить, чтобы знала, сколько ее урод людей убил!", "Я бы на все те российские дома и посольства не наши флаги рисовала, а фото убитых детей и руин Мариуполя", – поделились мнениями подписчики.

Напомним: российское издание The Insider, специализирующееся на журналистских расследованиях, сообщило, что вилла, принадлежащая дочери Путина Екатерине Тихоновой, имеет восемь спальных мест и три ванные комнаты. 13 марта журналисты опубликовали видео, на котором виден активист с флагом Украины внутри дома.

Кроме того, на вилле был найден ряд документов, касающихся российского олигарха Геннадия Тимченко, которого называют "кошельком Путина". Согласно реестру недвижимости Франции, имение с 2007 года принадлежало Тимченко, а в 2012 году его передали мужу Тихоновой – Кириллу Шамалову.

Информацию о том, что Путин вкладывает средства в недвижимость на атлантическом побережье, еще в 1996 году публиковал политик Александр Беляев. Тогда говорилось, что он покупает недвижимость за деньги, похищенные из мэрии Санкт-Петербурга.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя блогер из Санкт-Петербурга Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую называют "тайной дочерью Путина", подверглась травли в сети из-за ужасных действий предполагаемого отца. Россиянку стали называя ребенком убийцы и Гитлера, после чего она удалила свой профиль в Instagram.

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