Французский активист Пьер Аффнер захватил виллу дочери Путина в Биаррице. Он сменил все замки и сообщил, что готов принять в доме беженцев из Украины. Всего дом имеет 8 спальных городов и 3 ванные комнаты.

Об этом сообщает издание The Insider.

В помещении находились документы, связанные с Геннадием Тимченко и Кириллом Шамаловым. В частности здесь была копия паспорта последнего.

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Сообщается, что эти документы могли пригодиться для покупки виллы, оформления счета во Франции или ведения хозяйства. Так нашлась доверенность, выписанная Тимченко на имя Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт.

По данным реестра недвижимости Франции, эта вилла принадлежала Тимченко с 2007 года. Шамалов же стал ее владельцем в 2012 году.

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