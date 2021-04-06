У Франції міністрів 'піймали' на відвідуванні підпільних вечірок в карантин. Відео

У Франції декількох міністрів нібито піймали на відвідуванні підпільних вечірок в ресторанах, які повинні бути закриті через карантин.

Інформацію про це оприлюднив телеканал М6. Зі свого боку міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін доручив перевірити дані (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як пише Le Parisien, правоохоронці вже почали розслідування, а журналісти передали їм відповідні матеріали.

Підпільне захід знімали прихованою камерою. На кадрах видно, що ані офіціанти, ані гості не дотримуються дистанції і не носять маски.

Один з організаторів – бізнесмен П'єр-Жан Шаленсон, власник Palais Vivienne – розповів, що він був в двох або трьох підпільних ресторанах на вечерях з членами уряду.

Спочатку він анонімно розмовляв з журналістами, але коли скандал набрав обертів, бізнесмен розкрив своє ім'я і сказав, що пожартував щодо міністрів.

Якщо дані про вечірки підтвердяться, то учасникам, незалежно від статусу, загрожує штраф в розмірі 135 євро, а щодо членів уряду – їх можуть відправити у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Франція з 3 квітня ввела загальнонаціональний локдаун, який триватиме мінімум місяць