Во Франции лидер правых захотел союза с Ле Пен, чтобы выиграть выборы: партия взбунтовалась

Во Франции прокремлевская ультраправая партия "Национальное объединение", возглавляемая Мари Ле Пен, вышла на первое место, набрав около 33%. При этом ультраправые лидируют во всех регионах страны, включая вотчину левых Бретань. Это вызвало политическое землетрясение: президент Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы, а лидер партии "Республиканцы" Эрик Сиотти заявил, что хочет коалиции с партией Ле Пен.

Об этом пишет французское издание la Repubblica. Отмечается, что заявление Сиотти повлекло за собой раскол среди республиканцев.

Во вторник, 11 июня, лидер партии "Республиканцы" Эрик Сиотти объявил в прямом эфире по телевидению, что хотел бы объединиться в коалицию с "Национальным объединением" Ле Пен для участия в досрочных парламентских выборах.

"Мы нуждаемся в альянсе, при этом оставаясь собой… Я хотел бы, чтобы моя политическая семья двигалась в этом направлении", – сказал Сиотти, добавив, что, по его мнению, этого стремятся и большинство избирателей политсилы.

Этот шаг Сиотти вызвал шквал критики от республиканцев. Президент Сената Жерар Ларше призвал его уйти в отставку, а министр внутренних дел Жеральд Дарманен сравнил заявление Сиотти с "Мюнхенским соглашением" и заявил, что это позор для политсилы, ведущей свою историю от партии Шарля де Голля.

Сенаторы-республиканцы вышли с совместным заявлением, в котором высказались против сотрудничества с партией Ле Пен – Барделлы и призвали остаться независимыми.

Однако если коалиция состоится, это обеспечит победу партии Ле Пен, которая давно планирует захватить власть.

Издание отмечает, что если до сих пор Ле Пен всегда хотела баллотироваться сама, отвергая любой альянс, то ее протеже Джордан Барделла навязал изменение стратегии. Двадцативосьмилетний политик, уже видящий себя премьер-министром будущего правого правительства, объяснил, что хочет создать "широчайшую возможную коалицию".

"Мы готовы управлять", – продолжает повторять Ле Пен.

В последние годы ее партия пыталась создать новый правящий класс, используя свой успех на последних парламентских выборах, пишет издание.

"У нее есть школа политической подготовки, которой нет у других партий. Они (ультраправые – Ред.) также более подготовлены к экспресс-кампании, подобной начинающейся", – отметил политический эксперт Эрван Лекер.

Как сообщал OBOZ.UA:

Прокремлевская ультраправая партия "Национальное объединение", неформальным лидером которой является Ле Пен, выступает против вступления Украины в ЕС и отправки украинцам ракет большой дальности и неоднократно удерживалась на голосованиях по помощи Украине.

Президент Франции Эмануэль Макрон распустил парламент. Внеочередные выборы пройдут 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур). Как отмечают аналитики, роспуск парламента для Макрона – это очень рискованное решение. Потому что теперь у ультраправых есть шанс взять большинство в парламенте Франции.