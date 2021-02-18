Во Франции экс-министра приговорили к тюрьме за сексуальные домогательства к подчиненным

Бывшего министра французского правительства Жоржа Трона приговорили к пяти годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальном насилии в отношении сотрудников мэрии Дравайла, которую он возглавлял.

Две экс-муниципальные служащие обвинили чиновника, который утверждал, что является опытным рефлексологом, в том, что он заставил их делать массаж ног, который превратился в сексуальные домогательства в 2007 и 2010 годах. Об этом пишет The Guardian.

Известно, что с Трона сняли обвинения в 2018 году после постановления суда об отсутствии доказательств того, что женщин принуждали к сексуальным действиям. Но на апелляционном процессе на этой неделе присяжные подтвердили обвинения одного из истцов.

Суд решил, что "серьезность обвинений", "упорные отрицания" Трона и "давление, оказываемое на свидетелей и потерпевших" оправдывают тюремное заключение. Также было признано "моральное принуждение" со стороны Трона к двум сотрудницам из-за их "подчиненной роли" в мэрии.

"Это большая победа для всех женщин, у которых могут быть проблемы на рабочем месте", – сказал после приговора адвокат одной из заявительниц Винсент Оливье.

Отмечается, что 63-летний Жорж Трон, который неоднократно настаивал на своей невиновности, потерял должность в правительстве президента Николя Саркози в 2011 году после появления обвинений. Однако был переизбран мэром Дравайла, расположенного к югу от Парижа.

После 11 часов обсуждения на заседании 17 февраля присяжные приговорили его к пяти годам тюремного заключения, из которых два года были отсрочены. При этом заместитель мэра Троа Грюэль, которая отвергла обвинения в пособничестве и подстрекательстве к сексуальным нападениям, была приговорена к двум годам тюремного заключения условно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину ранее всколыхнула новость об известном фотографе Александре Ктиторчуке, который подозревается в развращении несовершеннолетних девочек. На Западе же тема сексуального насилия среди знаменитостей является одной из самых острых уже несколько лет. Мы рассказывали о известных людей, которых обвинили в этом и чем завершились скандалы.