Вместо гирлянды – опасная змея: британская семья обнаружила на своей елке 'сюрприз'. Фото и видео

Семья из Великобритания, которая переехала жить в ЮАР, обнаружила на рождественской елке ядовитую змею. Ее длина достигала до 1,5 метра.

Об этом пишет CNN. Речь идет о бумсланге, что означает древесная змея – одном из самых ядовитых видов в Африке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Елку семья уже успела украсить, когда они заметили, что коты начали странно себя вести. Изначально хозяева дома подумали, что там мышь. Когда глава семейства раздвинул ветви дерева, там оказалась змея. Она провела там около двух часов.

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Специалист по ловле змей Джерри Хейнс подтвердил, что это самка бумсланга. Он забрал ее на временное хранение, а затем выпустит обратно в дикую природу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии домой к блогерше Саре Киркман заползла змея и устроила там беспорядок.