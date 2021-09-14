Ядовитая змея забралась в дом австралийки и устроила беспорядок. Видео

Блогер из Австралии Сара Киркман показала, какой беспорядок в ее гостиной устроила змея, пробравшаяся в дом. Видео стало популярным в TikTok, набрав за день около полумиллиона просмотров.

Ролик был опубликован на странице @sarahkirkman. Женщина рассказала, что ранее уже сталкивалась с подобными ситуациями (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Так, это уже четвертая змея, которую австралийке пришлось "выгонять" из своего жилища. В этот раз ей удалось заснять, как она пришла домой и обнаружила бардак на полу в комнате, а потом, на подоконнике, – виновницу этого.

"Это официально, у меня змеиная чума!" – сказала блогер. Она приблизила изображение змеи, чтобы пользователи смогли ее идентифицировать.

Видео дня

Как рассказала Киркман, за два дня до этого она вошла в свою прачечную и услышала громкое шипение. На полу оказалась ядовитая змея такого же вида, что и в теперь в гостиной.

"Мне нравится быть австралийкой", – добавила TikTok-блогер.

Киркман сама вынесла змею из своего дома. Она позвонила специалисту по удалению змей и обнаружила, что он уехал в отпуск. Женщина сказала, что не могла дождаться профессиональной помощи, так как чувствовала, что змея представляет опасность для ее домашних животных.

Как известно, краснобрюхие черные змеи – ядовитый вид, наиболее распространенный в восточном регионе Австралии. Впрочем, ее яд не такой сильный, чтобы убить человека.

Так, зарегистрированных случаев смерти людей, связанных с краснобрюхими змеями, нет, и эти виды, как правило, не особенно агрессивны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученые из Бразилии заявили, что яд змеи жараракусу, одной из самых крупных в стране, можно использовать для лекарств против COVID-19. Исследования уже провели на обезьянах.