Власти Словакии хотят свой закон об 'иноагентах': в ЕС предупредили о последствиях

В Словакии могут принять свой закон об "иностранных агентах". Он потребует от неправительственных организаций, получающих финансирование из-за границы, называть себя "организациями с иностранной поддержкой".

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В Европейской комиссии предостерегли власти страны от продвижения этого закона и пригрозили судом. Об этом пишет Reuters.

Соответствующее заявление сделала вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова перед публикацией в среду ежегодного отчета ЕС о верховенстве права. "Я была в Братиславе и была очень четкой", – отметила она.

"Если вы будете следовать примеру Венгрии касательно закону о неправительственных организациях, мы немедленно приступим к процедуре нарушения (за нарушение законодательства ЕС), потому что у нас уже есть решение суда", – предупредила Йоурова.

Напомним, что в 2017 году Венгрия приняла подобный закон о негосударственных организациях, финансируемых из-за границы. Будапешт был вынужден отменить его в 2021 году после того, как Европейский суд признал его незаконным.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В мае парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект об "иноагентах". Перед голосованием депутаты еще раз подрались, а у здания парламента собрались протестующие. Депутаты от правящей партии сразу после голосования спешно покинули парламент под охраной полиции.

– Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал закон об "иноагентах", который в течение года провоцировал масштабные протесты в стране. С момента подписания документ вступил в силу.

– Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд. Она требует приостановить и окончательно отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния".

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