Власти Кабо-Верде, куда назначили послом Поклонскую, выдали США посланника Мадуро

Из республики Кабо-Верде на островах Зеленого Мыса возле Африки выслали в США Алекса Сааба. Этого колумбийского бизнесмена обвинили в том, что он был был подставным лицом и специальным посланником президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Решение о его экстрадиции еще в сентябре принял Конституционный суд Кабо-Верде, сообщает Voice of America. Информацию о его высылке в Штаты также подтвердили информационные агентства AP и Reuters. Сааба посадили на самолет N708JH до Майами.

Отметим, что Алекса Сааба задержали больше года назад, когда его частный самолет сел в Кабо-Верде для дозаправки по дороге из Венесуэлы в Иран. Все это время он находился в тюрьме в ожидании судебного решения.

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Власти США потребовали выдать им Сааба из-за отмывания денег в интересах Мадуро, которого в Штатах не считают легитимным главой Венесуэлы. Сам Мадуро осуждал арест своего посланника Сааба, указывая на его дипломатический статус, и называл произошедшее "похищением", однако в Кабо-Верде решили послушать не его, а американскую сторону.

Напомним: 13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом РФ в Кабо-Верде. В Украине это назвали высылкой "экс-прокурора" Крыма из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины заявили, что Наталья Поклонская не сможет спрятаться от украинского правосудия даже в Кабо-Верде.