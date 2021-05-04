Вице-премьер Чехии хотел 'забыть' о взрывах во Врбетице в обмен на 'Спутник V' – СМИ

Вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек якобы планировал предложить Кремлю обменять информацию по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году на российскую вакцину "Спутник V" и согласие Москвы провести американо-российский саммит в Праге.

Об этом заявило издание Seznam Spravy с ссылкой на источники. Такой план, по информации журналистов, он обнародовал на встрече нескольких чешских чиновников 15 апреля – за два дня до того, как в Чехии публично заявили, что есть подозрение о причастности работников российской военной разведки ГРУ к взрывам на складах в Врбетице, в результате которых погибли два человека.

Как утверждает издание, Гамачек якобы хотел предложить России "договориться" – отложить расследование взрывов в обмен на поставку 1 млн доз вакцины "Спутник V" и проведение потенциальной встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.

Участники встречи, как пишет СМИ, отговорили Гамачека от такого плана и в целом от поездки в Москву.

Вместе с тем, на своей странице в Twitter политик откинул обвинения и назвал их спекуляцией.

"Ни на каком этапе не происходило никакого "бартера" с Россией. Эти необоснованные спекуляции вредят интересам Чехии. Единственной темой встреч было влияние взрывов в Врбетице на госбезопасность и отношения между Чехией и РФ, частично и потому, что медиа имели некоторую информацию о деле Врбетице и угрожали слить ее", – заявил Гамачек.

Часть оппозиционных сил уже выступила с требованием провести закрытую сессию Палаты депутатов, чтобы получить разъяснения по поводу информации, опубликованной в статье, и хочет присутствия на этой встрече руководителей всех спецслужб страны.

Лидер оппозиционной ODS Петр Фиала заявил, что Гамачек должен немедленно уйти в отставку.

Напомним, что Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ на это Россия выслала две трети чешских дипломатов, что заблокировало работу посольства в Москве. Прага выдвинула Кремлю ультиматум с требованием вернуть их, но этого не было сделано.

Затем Чехия объявила о высылке еще 70 сотрудников российского посольства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на складе боеприпасов в Врбетице хранилось оружие болгарского торговца Емельяна Гебрева, который якобы суммарно поставил Украине "три корабля боеприпасов".