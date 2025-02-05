'Видимо, он имел в виду что-то другое': в Бундесвере отреагировали на требование Трампа тратить на оборону 5% ВВП

Для Германии сейчас расходы в размере пяти процентов внутреннего валового продукта на Североатлантический альянс нереальны. Американский президент Дональд Трамп, говоря о расходах на НАТО, или "хочет дискуссии", или "имеет в виду нечто другое".

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По крайней мере, так считает генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Бройер. Именно такими словами он прокомментировал немецкому вещателю требование президента США.

"Президент Трамп хотел спровоцировать дискуссию. 5% на сегодняшний день очень высок, нереальный показатель. Или Трамп, говоря об этом, имел в виду что-то другое", – в частности, сказал господин Бройер.

"Что-то другое", что имел в виду Трамп, по мнению инспектора Бундесвера, может быть требование к Европе, которая "должна гораздо больше приобщаться, чем делала это до сих пор". Поскольку господин Бройер говорил о войне в Украине, очевидно, "приобщаться гораздо больше" ЕС должен к делу помощи нашей стране.

Относительно 5% на НАТО генинспектор Бундесвера считает, что достичь такой показатель сразу "нереально", но если постепенно – то можно.

"Я думаю, что мы должны подходить ко всему шаг за шагом. Сейчас мы делаем это достаточно разумно. Будет ли в итоге два или три процента или еще больше – увидим", – сказал он.

Господин Бройер добавил, что в Украине ежедневные потери российской оккупационной армии равны от тысячи до 1500 солдат; а всего с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла в сражениях 800 тысяч человек. Это как все население Франкфурта, сказал немецкий военный чиновник.

Он выразил удивление, что, несмотря на такие потери, "Москва продолжает вести эту войну", и одновременно с этим, и именно из-за такого нежелания считаться с потерями, немецкий генерал "не видит конца войны в ближайшем будущем, как это предлагает Трамп".

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер заявил, что не потребует только от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% – такую сумму будет тратить и США.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что победа России в войне против Украины подорвет сдерживающую силу крупнейшего военного альянса мира.

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