"Видимо, он имел в виду что-то другое": в Бундесвере отреагировали на требование Трампа тратить на оборону 5% ВВП
Для Германии сейчас расходы в размере пяти процентов внутреннего валового продукта на Североатлантический альянс нереальны. Американский президент Дональд Трамп, говоря о расходах на НАТО, или "хочет дискуссии", или "имеет в виду нечто другое".
По крайней мере, так считает генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Бройер. Именно такими словами он прокомментировал немецкому вещателю требование президента США.
"Президент Трамп хотел спровоцировать дискуссию. 5% на сегодняшний день очень высок, нереальный показатель. Или Трамп, говоря об этом, имел в виду что-то другое", – в частности, сказал господин Бройер.
"Что-то другое", что имел в виду Трамп, по мнению инспектора Бундесвера, может быть требование к Европе, которая "должна гораздо больше приобщаться, чем делала это до сих пор". Поскольку господин Бройер говорил о войне в Украине, очевидно, "приобщаться гораздо больше" ЕС должен к делу помощи нашей стране.
Относительно 5% на НАТО генинспектор Бундесвера считает, что достичь такой показатель сразу "нереально", но если постепенно – то можно.
"Я думаю, что мы должны подходить ко всему шаг за шагом. Сейчас мы делаем это достаточно разумно. Будет ли в итоге два или три процента или еще больше – увидим", – сказал он.
Господин Бройер добавил, что в Украине ежедневные потери российской оккупационной армии равны от тысячи до 1500 солдат; а всего с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла в сражениях 800 тысяч человек. Это как все население Франкфурта, сказал немецкий военный чиновник.
Он выразил удивление, что, несмотря на такие потери, "Москва продолжает вести эту войну", и одновременно с этим, и именно из-за такого нежелания считаться с потерями, немецкий генерал "не видит конца войны в ближайшем будущем, как это предлагает Трамп".
Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер заявил, что не потребует только от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% – такую сумму будет тратить и США.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что победа России в войне против Украины подорвет сдерживающую силу крупнейшего военного альянса мира.
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