Соединенные Штаты Америки потребуют от союзников – стран Североатлантического Альянса – увеличить расходы на НАТО до 5% ВВП. Такие же расходы будут и у США. В администрации нового американского президента Дональда Трампа пообещали давить на европейских союзников, пока указанные показатели не будут достигнуты.

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Некоторые из союзников Америки по НАТО "уклоняются от своих финансовых обязательств перед Альянсом", цитирует The Post сразу двух высокопоставленных должностных лиц администрации Трампа. Последние утверждают, что США должны "заставить членов НАТО увеличить свою долю военного бремени".

США еще при первом президентстве Дональда Трампа требовали от союзников увеличить расходы на НАТО до 2% ВВП. Такое требование стало ответом на вторжение России в Украину – на Донбасс и в Крым. Но сейчас брошенный Кремлем вызов еще более масштабный.

"Президент Трамп абсолютно прав, требуя от наших союзников по НАТО больше инвестировать в свою защиту. С наибольшим на пороге конфликтом со времен Второй мировой войны пора Европе продемонстрировать свою приверженность Альянсу, увеличив свои расходы по меньшей мере до 5 процентов ВВП", – сказал советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.

Аналогичную позицию занял специальный представитель президента США по специальным миссиям Рик Гренелл.

"Неуплата справедливой части своих обязательств перед Альянсом – это подрыв НАТО, и это очень опасно", – считает бывший военный.

В настоящее время расходы США на НАТО составляют 3,08% ВВП. Если у Трампа смогут увеличить их до указанных пяти процентов, это означает дополнительное финансирование НАТО более чем на 600 миллиардов долларов.

В 2014 году все (тогда их было 32) члены НАТО согласились выделять на оборону не менее 2% своего ВВП. Но даже через 10 лет после этого Альянс ежегодно недополучает как минимум 42 миллиарда долларов, потому что еще восемь стран не достигли отметки в два процента.

Это Испания, Словения и Люксембург, которые платят на оборону только 1,2% ВВП, Бельгия и Канада, на оборону которых тратится только 1,3% ВВП, Италия и Португалия (1,5% ВВП на оборону) и Хорватия (1,8% ВВП).

Причем некоторые из указанных стран "раскошелились на восьмизначные суммы", которые были переведены на счета Ближневосточного агентства ООН "для помощи палестинским беженцам". Гуманитарные миссии – это хорошо. Но уже доказан факт, что, по крайней мере, часть денег "для помощи палестинским беженцам" пошла на финансирование террористов ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, командование НАТО по безопасности и тренировке для Украины NSATU берет на себя координацию военной помощи для Украины для борьбы с вторжением России. Эта структура была создана в немецком городе Висбаден по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, и частично эта координация уже выполняется из NSATU.

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