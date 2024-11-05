Была 'тестовая попытка': Россия пыталась устроить теракты на самолетах, летевших в США и Канаду – WSJ

Россия тестировала возможность организации терактов на борту пассажирских самолетов, совершавших рейсы из Европы в США и Канаду. Были обнаружены зажигательные устройства и задержаны подозреваемые.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. В июле 2024 года на складах логистической компании DHL в Германии и английском Бирмингеме произошли два взрыва.

Западные спецслужбы обнаружили два зажигательных устройства, отправленных через DHL, которые должны были повлечь за собой пожары на бортах гражданских самолетов.

Эти инциденты вызвали международное расследование. Следователи в Европе установили, что "взрывные посылки" содержали электромассажеры, наполненные воспламеняющимся веществом на основе магния. Они сделали вывод, что это была часть масштабной секретной операции, спланированной российскими спецслужбами.

Организаторов взрывов в Германии и Великобритании искали по всей Европе. Национальная прокуратура Польши задержала четырех человек и предъявила обвинения в участии в диверсионных или террористических операциях в пользу иностранной разведки. Следователи не раскрыли имена и национальности задержанных, но отметили, что поиск еще как минимум двух причастных продолжается.

В прокуратуре подтвердили, что целью взрывов было проверить канал для отправки таких посылок, которые в дальнейшем планировали направить в США и Канаду.

В ответ на запрос The Wall Street Journal пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не получал никаких официальных обвинений в причастности России.

"Мы никогда не слышали никаких официальных обвинений. Это традиционные необоснованные инсинуации СМИ", – сказал он.

По информации европейских чиновников, Россия причастна к масштабной диверсионной кампании, включающей поджоги в Британии и Чехии, атаки на трубопроводы и кабели связи в Балтии, а также вмешательство в систему водоснабжения в Швеции и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Россия расширяет разведывательные операции в Мексике. Цель Москвы – шпионаж и усиление пропаганды, направленной на подрыв позиций США и поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Путиным решил впускать россиян в страну без дополнительной проверки. Таким образом, через Венгрию в ЕС могут попасть тысячи россиян, среди которых могут быть шпионы и диверсанты.

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