Верховный суд США призвали не допустить Трампа к праймеризам в Колорадо: что известно

Представители Колорадо призвали Верховный суд США оставить в силе судебное решение, запрещающее одиозному американскому политику Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз в штате. Причиной названо штурм Капитолия в январе 2021 года сторонниками экс-президента Трампа.

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Заявление подали шесть избирателей из Колорадо – четыре республиканца и двое независимых, которых поддерживает либеральная наблюдательная группа "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне". Об этом пишет Reuters.

Истцы уверены, что Трамп не имеет права баллотироваться в президенты. 6 января 2021 года он мог подстрекать своих помощников "восстать" против подсчета голосов.

"Вместо того, чтобы мирно передать власть, Трамп намеренно организовал и подстрекал агрессивную толпу к нападению на Капитолий Соединенных Штатов в отчаянной попытке предотвратить подсчет голосов выборщиков, поданных против него", – заявили истцы, обращаясь к суду.

Республиканские праймериз в штате Колорадо назначены на 5 марта 2024 года. Единственный конкурент Трампа – республиканка Никки Хейли, бывшая губернатор Южной Каролины и бывшая постпред США при ООН.

Иск, поданный избирателями из Колорадо, это часть более широких усилий по лишению Трампа права участвовать в выборах в соответствии с 14-й поправкой к Конституции. "Поэтому возможное решение судей относительно первичных выборов в Колорадо может повлиять на исход этой кампании", – предположили в Reuters.

Третий раздел 14-й поправки запрещает занимать государственные должности любому "офицеру Соединенных Штатов", который принес присягу поддерживать Конституцию, а затем "участвовал в восстании или мятеже против нее или оказывал помощь или утешение ее врагам".

Адвокаты Трампа со своей стороны утверждают, что он не участвовал в "восстании" в 2021 году. Представители интересов политика также говорят о том, что президенты освобождены от действия "пункта о дисквалификации" Конституции США.

Ранее в СМИ заявляли, что отказ Никки Хейли покинуть президентские перегоны встревожил Трампа, он критиковал конкурентку в частных разговорах и публично.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп проиграл второе дело против писательницы Джин Кэрролл. Суд присяжных признал экс-главу Соединенных Штатов виновным в том, что в 2019 году он публично отрицал обвинения писательницы в изнасиловании и использовал по отношению к ней пренебрежительные слова. Теперь он должен выплатить 83,3 миллиона долларов.

– Бывшего советника Белого дома при президентстве Дональда Трампа Питера Наварро приговорили в США к четырем месяцам заключения за неуважение к Конгрессу. Также его обязали заплатить штраф в 9,5 тысячи долларов.

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