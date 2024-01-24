Трамп взволнован, что Гейли не снялась с президентской гонки в его пользу – CNN

Отказ республиканки Никки Хейли покинуть президентские перегоны встревожил экс-главу США Дональда Трампа. Хотя он и выиграл праймериз в штате Нью-Гэмпшир, вместо празднования политик находился в "кипящем" настроении.

Видео дня

Об этом заявило CNN со ссылкой на источники в окружении 45-го американского президента. Журналисты отметили, что победа была значимой для Трампа. После кокусов – политических собраний – в Айове Трамп устраивал празднования, однако в этот раз "провел ночь в кипении".

Неназванный собеседник рассказал CNN, что спустя несколько часов после закрытия избирательных участков Трамп продолжал критиковать Хейли в частных разговорах и публично после того, как она решила не выходить из гонки.

Публично одиозный политик раскритиковал речь и наряд Хейли в интернет-посте. В частном порядке Трамп сказал своим помощникам, что был сбит с толку тем, что она не отказывается от своих амбиций и не хочет отдавать ему место кандидата от Республиканской партии.

Более того: Трамп якобы призвав своих политических помощников усилить нападки на конкурентку.

Напомним: Никки Хейли родилась в 1972 году в штате Южная Каролина в семье индийских иммигрантов-сикхов.

Во время президентской гонки-2017 она не поддержала Трампа в его борьбе за пост. Однако он, возглавив США, назначил Хейли послом Америки в ООН.

На этой должности она запомнилась жесткой риторикой в адрес России и Ирана и продвижением санкций в отношении этих двух стран.

По состоянию на 24 января 2024 года республиканка Хейли осталась единственным конкурентом Трампа во внутрипартийной борьбе.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, тогда как президент Джо Байден одержал победу на праймериз от демократов в качестве кандидата на выборах. Это означает, что они с большой вероятностью будут бороться за пост главы государства в ноябре 2024 года.

– Недавно Трамп выдал, что в случае победы на выборах он якобы "урегулирует" войну в Украине еще до своей инаугурации. Скандальный политик заявил, что сможет "восстановить мир с помощью решимости".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!