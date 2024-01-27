Суд присяжных признал Трампа виновным и обязал выплатить писательнице Кэрролл более $80 млн за клевету

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проиграл второе дело против писательницы Джин Кэрролл. Суд присяжных признал политика виновным в том, что в 2019 году он публично отрицал обвинения писательницы в изнасиловании и использовал по отношению к ней пренебрежительные слова.

Видео дня

Теперь он должен выплатить $83,3 млн. Приговор вынесли присяжные федерального суда Манхеттена в пятницу, 26 января, передает "Голос Америки".

Они решили, что бывший глава государства должен заплатить Кэрролл $18,3 млн компенсации и $65 млн штрафа.

Такая сумма более чем в восемь раз выше суммы, которую писательница требовала в своем первоначальном иске. Она ожидала компенсацию в $10 млн за поврежденную репутацию.

После оглашения приговора Трамп назвал решение присяжных "смешным".

"Я полностью не согласен с обоими приговорами, и буду оспаривать эту охоту на ведьм, руководимую Байденом, сосредоточенную на мне и Республиканской партии", – заявил он.

Напомним, что 9 мая 2023 года присяжные признали Трампа виновным в том, что политик весной 1996 года совершил сексуальное насилие над потерпевшей в примерочной универмага. Экс-президент США должен выплатить Кэрролл почти $3 млн возмещения.

Как сообщал OBOZ.UA, в США приговорили бывшего советника Белого дома при президентстве Дональда Трампа Питера Наварро к четырем месяцам заключения за неуважение к Конгрессу. Также его обязали заплатить штраф в $9,5 тысяч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!