Бывшего советника Трампа бросили в тюрьму за неуважение к Конгрессу: сколько он получил

В Соединенных Штатах Америки суд приговорил бывшего советника Белого дома при президентстве Дональда Трампа Питера Наварро к четырем месяцам заключения за неуважение к Конгрессу. Также его обязали заплатить штраф в $9,5 тысяч.

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Об этом в четверг, 25 января, сообщило издание CNN. Дело в отношении бывшего сотника Трампа касается его отказа прийти по повестке на заседание комитета Палаты представителей, который расследовал обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В сентябре Наварро признали виновным по двум пунктам обвинений за неуважение к американскому Конгрессу. Прокуратура просила по шесть месяцев заключения на каждый, но суд объединил их и снизил наказание до четырех месяцев лишения свободы.

Сам Наварро утверждал, что дело против себя считает политически мотивированным. Судья Амит Мехта в ответ на это сказал, что экс-советник Трампа не является жертвой или объектом политического преследования.

"Вы не жертва. Вы не являетесь объектом политического преследования. К сожалению, когда вас вызвали для дачи показаний, вы не проявили к равной ветви власти (Конгрессу) такой же степени уважения.Это обстоятельства, которые вы сами создали", – процитировали журналисты слова судьи.

Как отмечается, Наварро уже подал апелляцию в Окружной апелляционный суд округа Колумбия.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря Верховный суд американского штата Колорадо признал виновным экс-президента Дональда Трампа в подстрекательстве к восстанию и запретил ему участие в президентских выборах на территории штата.

Издание FT озвучило прогноз, что Дональд Трамп не станет снова президентом США. Победу одержит Джо Байден. При этом Вашингтон будет продолжать финансирование Украины.

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