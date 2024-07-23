Венгрия снова заблокировала деньги ЕС на оружие для Украины: Боррель назвал это стыдом

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в очередной раз не смогли разблокировать средства Европейского фонда мира (ЕФМ) на поставку оружия в Украину. Причиной этого снова стало вето Венгрии. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал эту ситуацию позорным стыдом.

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Об этом пишет Укринформ. Издание цитирует ответ Жозепа Борреля на вопрос своего корреспондента о том, существует ли какой-то путь преодоления вето Венгрии на использование многомиллиардных межгосударственных взносов в рамках ЕФМ.

Из-за вето Будапешта страдает не только Украина, но и страны-члены Евросоюза, которые не могут получить компенсацию за уже оказанную Киеву военную помощь.

"В том, что касается Европейского фонда мира, вы знаете, я отчаялся, что он может быть разблокирован. Уже больше одного года нас просят оказать давление, найти решение, сделать другие вещи… Но в эти дни это стыд. Только стыд. И не потому, что мы не можем оказать военную помощь для Украины. А еще и потому, что эти деньги должны быть оплачены странам-членам, которые уже предоставили Украине эту военную помощь, и Украина получила. Эти страны-члены не получили компенсации за то, что сделали в прошлом. Поэтому у них есть немного стимулов, чтобы делать это в будущем", – отметил Боррель.

Он признался, что не знает, как разрешить эту ситуацию.

"Но на сегодняшний день я квалифицирую это как позорную ситуацию", – добавил высокий представитель ЕС.

Жозеп Боррель сказал, что большинство государств ЕС настаивают на разблокировании платежей на военную помощь для Украины через Европейский фонд мира, которые не осуществляются уже многие месяцы. Помощь Киеву уже больше года блокирует одна страна – Венгрия.

"К сожалению, ситуация с этой блокировкой остается неизменной", – отметил Боррель.

В то же время, высокий представитель ЕС сообщил, что проинформировал министров об использовании поступлений от замороженных российских активов для помощи Украине. Первый трансфер по этим деньгам в объеме 1,4 миллиарда евро будет сделан в начале августа, уже на следующей неделе, отметил Боррель.

"Мы намерены за эти средства финансировать заказ приоритетного военного оборудования: средств ПВО, артиллерийских боеприпасов, а также, и это новость, – заказ от украинской оборонной промышленности. Поэтому мы не только собираемся оказывать Украине военную поддержку, но и оказывать такую поддержку от самой Украины. Это наиболее логичная и эффективная вещь, которую мы можем сделать", – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейский фонд для Украины уже к концу июля 2024 поступит первый платеж с бельгийского депозитария Euroclear. Речь идет о 1,55 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ.

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