Венгрия признала, что блокирует вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопроса закарпатских венгров

В Венгрии признали, что Будапешт блокировал вступление Украины в Европейский Союз и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров. Более того, без урегулирования этого вопроса "ничего не изменится".

Такое заявление сделал государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левент Мадяр на четвертом заседании венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по образованию. Об этом сообщает венгерский портал Index.

Мадяр отметил, что из-за вопросов закарпатских венгров Будапешт "блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО и ее сближение с ними", и без урегулирования его беспокойства "ничего не изменится".

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По его словам, за последние годы украинское государство ввело ряд мер, якобы ограничивающих право закарпатских венгров учиться на родном языке. Венгрия уже много лет держит эту тему в своей повестке дня.

"Для нас это настолько важно, что мы заблокировали вступление Украины в ЕС и НАТО", – сказал госсекретарь венгерского МИД.

Мадяр заявил, что он настроен оптимистично исходя из предварительных данных. Даже если стороны не смогут прийти к согласию по каждой мелочи прямо сейчас, они могут согласовать план действий, который может привести к решению этих вопросов в будущем.

Кроме того, на заседании также обсудили ситуацию с украинскими беженцами в Венгрии. Отдельное внимание было уделено вопросу обучения детей в венгерских школах и финансирования стипендиальной программы для украинских студентов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 мая Венгрия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. Это может привести к задержке окончательного решения и необходимости дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами ЕС.

– Будапешт заявил о готовности предоставить площадку для переговоров Украины и РФ и поддержал мирный план Китая.

– Сиярто даже ездил в Китай, чтобы обсудить "усилия в пользу мира".

– Премьер Венгрии Виктор Орбан выдал, что природа войны в Украине ему "непонятна", и поддержал сразу все "мирные планы".