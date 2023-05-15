'Станет основной для дискуссий': Венгрия заявила о поддержке 'мирного плана' Китая по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал "мирный план" Китая по окончании войны в Украине. Он заявил, что Будапешт поддерживает документ, отвечающий только интересам Москвы.

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Об этом Сийярто рассказал во время пресс-конференции. По его мнению, китайский план станет основополагающим для дискуссий.

"Мы поддерживаем ваши мирные усилия. Мы благодарны вам за ваш мирный план и надеемся, что он станет основой для дискуссий о достижениях мира в нашем регионе", – заявил Сийярто.

Он отметил, что Венгрия выступает за мир в Украине и "призывает достичь его как можно быстрее". Также он выразил мнение о необходимости усилить "голос лагеря мира".

При этом он указал на тот факт, что в так называемом "лагере мира" Венгрия придает большое значение роли Китая.

Напомним: в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, министерство иностранных дел Китая обнародовало свой "мирный план" по окончании войны. В нем содержится 12 пунктов. В частности, Пекин предложил возобновить мирные переговоры, прекратить "односторонние санкции", отказаться от "менталитета холодной войны", прекратить огонь.

Президент США Джо Байден назвал инициативу Китая выгодной только для России. Также он отметил, что считает нерациональной идею Пекина о проведении переговоров между Киевом и Москвой.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также подверг критике китайский "мирный план", заявив, что война "может закончиться завтра, если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска".

Он подчеркнул, что на Россию никто не нападал, и для завершения войны именно Кремль должен вывести свои войска с территории Украины. Салливан отметил, что этот план не был обсужден с украинской стороной – Пекин провел одностороннюю дипломатию с Москвой, но не с Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Wall Street Journal писало, что Си Цзиньпин на следующей неделе планирует посетить Москву и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого, по данным журналистов, китайский лидер намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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