Венгрия заявила о готовности дать площадку для переговоров Украины и РФ и поддержала китайский 'мирный план'

В Венгрии продолжают осторожно "осуждать" российское вторжение в Украину и диктатора Владимира Путина. Ныне там выступили с готовностью предоставить площадку для переговоров Украины и РФ.

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Также Будапешт поддерживает так называемый мирный план из 12 пунктов по прекращению войны, который 24 февраля 2023-го предложил Китай. Позицию страны, дружественной к агрессору, описал ее министр иностранных дел Петер Сийярто.

Так, в кулуарах форума "Европейский союз – Центральная Азия" в казахстанской Алма-Ате политик заявил, что Венгрия не против выступить "посредником" в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что такую инициативу озвучивал и "в самом начале конфликта".

"Я предложил обеим сторонам, что Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе. Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого", – высказался Сийярто.

Он также добавил, что поддерживает китайский "мирный план", утверждая, что ныне главное – непосредственно начать диалог.

"Мы поддерживаем его по двум причинам: во-первых, он существует, во-вторых – он о мире", – оправдал глава венгерского МИД позицию своей страны.

Ко всему прочему, политик призвал государства к усилению "риторики мира", потому что его хочет "большинство людей в мире". Хотя он не учел, что для Украины и ее партнеров, а также для страны-агрессора РФ понимание мира кардинально отличается.

Ранее в этом месяце венгерский министр съездил в Китай, чтобы обсудить такие "усилия в пользу мира". Тогда Сийярто тоже подчеркивал, что Венгрия поддерживает "мирный план" Пекина – сторонника Кремля, который, как и Будапешт, продолжает активные экономические связи с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан вообще заявил, что природа войны в Украине для него "непонятна". Также он поддержал сразу все "мирные планы" по ее окончанию.

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